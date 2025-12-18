Nachdem der Kurs dieser US-Aktie im Jahr 2025 heftig eingebrochen ist, steigt nun ein bekannter Investor mit einer großen Position ein. Das nährt Hoffnungen auf einen Wiederaufschwung der Marke - und des Aktienkurses. Die Aktie von Lululemon ist in diesem Jahr um rund 45 Prozent gefallen. Doch zum Jahresende ändert sich plötzlich das Bild: Große Anleger stecken wieder vermehrt Kapital in den Titel. Sie werden angelockt von steigenden Umsätzen, neuen ...

