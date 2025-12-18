In den USA standen am Donnerstag die Inflationsdaten für November im Fokus. Die Teuerung fiel überraschend niedrig aus und sorgte bei den Futures für deutliche Kursgewinne. Vor allem die Tech-Werte im Nasdaq 100, die zuletzt stärker unter Druck standen, konnten deutlich zulegen - und profitierten zusätzlich von den überzeugenden Micron-Zahlen.Die Verbraucherpreise in den USA sind im November zum Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen - ein überraschend niedriger Wert. Ökonomen hatten einen Anstieg von ...

