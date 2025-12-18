Nach dem jüngsten Kursrücksetzer dürfen die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag auf eine Stabilisierung hoffen. Die Inflationsrate in den USA hat sich im November mit 2,7 Prozent spürbar abgeschwächt und damit für Rückenwind gesorgt. In der Folge legten die US-Futures nach der Veröffentlichung der Preisdaten weiter zu. Rund 45 Minuten vor dem offiziellen Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones 0,44 Prozent höher bei 48.098 Punkten. Zwar hatte der weltweit bekannteste Wall-Street-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär