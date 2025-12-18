DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: -23,0 zuvor: -23,2 *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate 08:00 DE/Insolvenzen September *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember *** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland *** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht *** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels des Aspen Institute Italia *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,2 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 53,5 1. Umfrage: 53,3 zuvor: 51,0 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland - DE/Eurex: Großer Verfallstermin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 08:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.