FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 von 18,50 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe die Versatel-Übernahme in seinem Bewertungsmodell für den Mobilfunkanbieter abgebildet, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im kommenden Jahr dürfte die Kursentwicklung weniger vom operativen Geschäft getrieben sein als von der Übernahmefantasie./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0005545503





