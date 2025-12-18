© Foto: Sandra Seitamaa auf Unsplash

Unbemerkt von vielen Anlegern ist es bei Value- und Dividendenaktien längst zu einem Jahresschlussspurt gekommen. Davon profitiert auch die McDonald's-Aktie.

Während viele Anlegerinnen und Anleger noch warten ...

Bislang bleibt der eigentlich als stark geltende Börsenmonat Dezember hinter den Erwartungen der Anlegerinnen und Anlegern zurück. Gegenüber dem Monatsauftakt notiert der US-Gesamtmarktindex S&P 500 mit einem Minus von rund einem Prozent. Der Technologieindex Nasdaq 100 hat sogar etwa 2 Prozent an Wert eingebüßt. Die Angst vor einem Platzen der KI-Blase ist zurück!

Obenauf ist dagegen ausgerechnet der als langweilig geltende Dow-Jones-Index mit einem Zuwachs von knapp 700 Punkten oder 1,5 Prozent. Das steht stellvertretend für eine Rallye bei Value- und Dividendenaktien, die sich in den vergangenen Wochen unbemerkt von vielen Investoren vollzogen hat. Der einseitige Fokus auf KI-Aktien rächt sich nun.

... findet bei Restaurant-Aktien längst eine Jahresendrallye statt!

Zu den Gewinnern dieser Rallye gehörten unter anderem auch die Aktien von Restaurantbetreibern. Die in diesem Jahr gebeutelten Anteile von Chipotle Mexican Grill konnten sich ausgehend von ihren Jahrestiefs um rund ein Viertel erholen, für Darden Restaurants ging es um 12,1 Prozent bergauf. Auch Branchenprimus McDonald's konnte sich zuletzt deutlich steigern - jetzt handelt das Papier mit einer Ausbruchschance!

Nach Zwischenkorrektur vielversprechender Aufwärtstrend

Mit einem Plus von knapp 10 Prozent hat McDonald's den US-Gesamtmarkt in diesem Jahr geringfügig underperformt. Ein Großteil des Kursgeschehens hat sich im Bereich von 300 bis 320 US-Dollar abgespielt, sodass ein Seitwärtstrend die vorherrschende Richtung war.

Im Juni war es zu einer größeren Korrektur und einem deutlichen Unterschreiten der 200-Tage-Linie gekommen, doch die Aktie stieß im Bereich von 285 US-Dollar auf Kaufinteresse und konnte einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Dieser hat sich in den vergangenen Tagen beschleunigt und die Aktie mit 320 US-Dollar jetzt an eine wichtige Ausbruchsmarke herangeführt. Dabei haben steigende technische Indikatoren die Erholung bestätigt.

Ein Ausbruch und neue Kaufsignale sind zum Greifen nahe

Nach einigen Fehlversuchen in diesem Jahr stehen die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch und eine Anschlussrallye jetzt bestens. Der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD zeigen einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre.

Gleichzeitig zeichnet sich in den gleitenden Durchschnitten ein Golden Cross und damit ein Kaufsignal ab. Genau dieses könnte den nötigen Schwung für einen Ausbruch liefern, dem rasch neue Allzeithochs der Aktie und damit ein weiteres Kaufsignal folgen könnte.

Dieses Szenario dürfte für Kurse oberhalb des Unterstützungsbereichs von 300 US-Dollar aktiv bleiben, wenngleich ein erneuter Test der gleitenden Durchschnitte bei 306 US-Dollar für einen späteren Ausbruch sprechen würde.

Kein günstiges, aber moderates Preisniveau

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt McDonald's zu einem fairen Preis. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 24,1 und damit etwas unter dem 5-Jahres-Mittel von 25,3. Mit Aufschlägen im einstelligen Prozentbereich handelt die Aktie dagegen beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie beim Verhältnis von Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBITDA). Die Dividendenrendite von 2,25 Prozent entspricht dem langfristigen Mittel.

Dementsprechend herrscht unter Analystinnen und Analysten bezüglich ihrer Kursziele Zurückhaltung. Im Mittel werden 331,20 US-Dollar als fairer Wert genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch eine Upside von 3,9 Prozent impliziert. Nichtsdestotrotz lautet die Empfehlung im Mittel "Übergewichten" mit insgesamt 17 von 37 Bewertungen zum Kaufen oder Übergewichten der Anteile.

Fazit: Defensiver Wert mit Ausbruchschance!

Bei Value- und Dividendenaktien läuft längst die von Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Jahresendrallye. Davon hat auch die Aktie von McDonald's profitiert, die unmittelbar vor einem charttechnischen Ausbruch und neuen Kaufsignalen steht.

Wenngleich das Unternehmen bereits fair bewertet ist und die Wall Street derzeit wenig Potenzial sieht, könnte eine Anschlussrallye zu zweistelligen Kursgewinnen führen und Handlungsdruck unter den Expertinnen und Experten erzeugen, ihre Kursziele nachzuziehen, was für zusätzlichen Schwung sorgen könnte. Das macht die Aktie jetzt zu einer ebenso aussichtsreichen wie defensiven Depot-Beimischung.

Jetzt Chance auf bis zu +76,0 Prozent sichern!

Anlegerinnen und Anleger, die auf die Dividende verzichten können und es zugunsten der Chance auf Übergewinne etwas risikoreicher mögen, können anstatt auf die Aktie auch auf den Discount-Optionsschein MK9YHX setzen. Dieser bietet einen maximalen Auszahlungsbetrag von 2,13 Euro und somit die Chance auf +76,0 Prozent, wenn McDonalds bis zum Laufzeitende am 18. Juni 2026 an oder über die Kappungsgrenze (Cap) von 335 US-Dollar steigt. Hierfür genügt bereits ein Kursanstieg von 5,2 Prozent.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 310 US-Dollar und dem Cap wird ein anteiliger Auszahlungsbetrag fällig. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 310 US-Dollar notieren, verfällt MK9YHX wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn McDonald's nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter den bei 300 US-Dollar verlaufenden Unterstützungsbereich fällt.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.