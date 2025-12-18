Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Jahresrate der Konsumentenpreise in den Vereinigten Staaten notiert im September bei lediglich 2,7%, so die Analysten der Nord LB.Für die entsprechende Kernrate sei ein Wer von nur 2,6% gemeldet worden. Diese Zahlen würden bereits jetzt auf ein Abklingen des Preisauftriebs hindeuten. Aufgrund der Herausforderungen bei der Datenerhebung sollte die ökonomische Relevanz dieser Nachricht aber zunächst wohl nicht überbewertet werden. In Verbindung mit den jüngst veröffentlichten Arbeitsmarktdaten scheine sich der Handlungsdruck bei der Fed momentan jedoch eher zu verschärfen. Die Analysten der Nord LB sehen allerdings noch keinen Änderungsbedarf an ihrer Zinsprognose für die USA. (18.12.2025/alc/a/a) ...

