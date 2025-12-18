Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heutige Sitzung des Monetary Policy Committee hatte die vielfach erwartete Zinssenkung zum Ergebnis, so die Analysten der Nord LB.Mit einem knappen Votum, abermals angeführt von Andrew Bailey, sei beschlossen worden, die Bank Rate auf 3,75% zu senken. Die im November definierten Bedingungen seien demnach erfüllt worden, die Inflationsentwicklung habe sich nach einer merklichen Verringerung der Dynamik im November als ausschlaggebend erwiesen. Die zuletzt mauen Konjunkturdaten würden zusätzlich die Einschätzung befeuern, dass geldpolitische Impulse wohl auch langsam nötig seien. Während das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal noch solide gewesen sei, habe man sich im dritten Quartal gerade noch so oberhalb der Expansionsschwelle verorten können. Weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr seien aus Sicht der Analysten sehr wahrscheinlich. (18.12.2025/alc/a/a) ...

