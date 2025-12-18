Wien (www.fondscheck.de) - Die Servicegesellschaft Hansainvest hat im Oktober angekündigt, ins Geschäft mit börsengehandelten Fonds (ETFs) einzusteigen, so die Experten von "FONDS professionell". "Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir eine Chance verpassen", erläutere Geschäftsführer Jörg Stotz im Gespräch mit "FONDS professionell" den Schritt. "Tatsächlich kamen wir zu dem Ergebnis, dass es ein Fehler wäre, wenn wir das Feld nicht betreten." Neben dem Hamburger Haus hätten zuletzt auch White-Label-Anbieter wie IPConcept oder Universal Investment die Auflage von ETFs angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...