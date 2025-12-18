Die Mobilitätsplattform Grab aus Singapur investiert in einen weiteren Spezialisten für autonomes Fahren aus China, und zwar in Momenta. Die Höhe des Investments ist aktuell noch unbekannt, dafür ist aber bereits klar, dass beide Partner autonome Fahrtechnologien in die städtischen Mobilitätsmärkte Südostasiens bringen wollen. Erst im August war Grab mit dem chinesischen Momenta-Wettbewerber WeRide eine Partnerschaft eingegangen, die sowohl ein Investment ...

