© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpaBirkenstock meldet Rekordumsätze und Gewinnsteigerungen, doch die Aktie reagiert negativ.Birkenstock Holding hat die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht und verzeichnete einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 16 Prozent auf berichteter Basis und 18 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse darstellt. Besonders stark war das Wachstum in der Region APAC (Asien-Pazifik), wo der Umsatz um 31 Prozent auf berichteter Basis und 34 Prozent bei konstanten Wechselkursen stieg. In Amerika und EMEA (Europa) erzielte Birkenstock ebenfalls zweistelliges Wachstum. Die Bruttogewinnmarge für das Geschäftsjahr 2025 lag bei 59,1 Prozent, was einen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE