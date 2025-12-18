DJ Lagarde: Isabel Schnabel eine von mehreren guten Kandidaten

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich zurückhaltend zu Fragen nach einer möglichen Nachfolgerin oder einem Nachfolger geäußert. "Ich habe keinen Favoriten", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung auf die Frage, was sie zu einer Kandidatur der beiden Deutschen Isabel Schnabel und Joachim Nagel sage. "Es gibt viele gute Kandidaten und Isabel ist eine davon", fügte sie zu. Lagardes Amtszeit endet im Oktober 2027.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Zudem wurden höhere Inflations- und Wachstumsprojektionen veröffentlicht. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

