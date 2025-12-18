Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,2026 ist ein Schlüsseljahr für die Gesundheitspolitik. Demografische Veränderungen, wachsender Versorgungsbedarf und steigende Kosten erhöhen den Druck auf das Gesundheitswesen und stellen die Beschäftigten in der Patientenversorgung, die Politik sowie die Kostenträger gleichermaßen vor große Herausforderungen. Wie lassen sich die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig stabilisieren? Wie können Koordination und Steuerung in der Versorgung zu mehr Orientierung, Patientensicherheit und Kosteneffizienz beitragen? Und wie müssen die Krankenhaus- und Notfallstrukturen weiterentwickelt werden, um eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Versorgung sicherzustellen? Diese und viele weitere Fragen möchte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt gerne mit Ihnen diskutieren.Wir laden Sie herzlich ein zur (hybriden) Pressekonferenzam: Mittwoch, 07. Januar 2026um: 11.00 UhrOrt: BundesärztekammerHerbert-Lewin-Platz 110623 Berlinoder über Microsoft Teams (Online-Teilnahme)Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:Am Computer oder über mobile App:Hier klicken, um an der Pressekonferenz teilzunehmenBesprechungs-ID: 391 278 953 730 37Passcode: nj7Es2igTeams herunterladen (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app) | Im Web beitreten (https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting)Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer verfolgen.Ihre Fragen können Sie im Chat oder per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6182557