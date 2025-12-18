Warum das Jahr 2026 allen Unkenrufen zum Trotz ein gutes Aktienjahr werden könnte und welche Investmentklassen für Anleger die besten Gewinne versprechen Die Kapitalmärkte haben ein außergewöhnliches Jahr hinter sich. Trotz geopolitischer Spannungen, Zinsdebatten und politischer Unsicherheiten zeigten sich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen bemerkenswert robust. Der viel zitierte Bullenmarkt scheint noch nicht am Ende - doch die Spielregeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE