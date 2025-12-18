Warum das Jahr 2026 allen Unkenrufen zum Trotz ein gutes Aktienjahr werden könnte und welche Investmentklassen für Anleger die besten Gewinne versprechen Die Kapitalmärkte haben ein außergewöhnliches Jahr hinter sich. Trotz geopolitischer Spannungen, Zinsdebatten und politischer Unsicherheiten zeigten sich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen bemerkenswert robust. Der viel zitierte Bullenmarkt scheint noch nicht am Ende - doch die Spielregeln ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.