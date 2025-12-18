NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrücksetzer haben US-Inflationsdaten und ein starker Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron den US-Aktienmarkt am Donnerstag belebt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 48.254,06 Punkte. Damit erholte sich der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der nach einem Rekordhoch Ende vergangener Woche an Kraft verloren hatte.

Der marktbreite S&P 500 gewann ein Prozent auf 6.789,51 Punkte. Der Nasdaq 100, der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen durch Anleger bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, legte um eineinhalb Prozent auf 25.021,43 Punkte zu. Mit einem Jahresplus von fast einem Fünftel steht der Techwerte-Index 2025 weiterhin etwas besser da als der Dow und der S&P 500.

Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen, was die Erwartung in puncto weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr untermauerte. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten./mis/men

US5951121038, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711