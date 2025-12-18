© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaChina vergibt neue Exportlizenzen für Seltene Erden. Das Verfahren soll schneller werden. Wer profitiert, bleibt unklar - und die Märkte hören genau hin.China lockert seine Exportkontrollen für Seltene Erden spürbar. Das Handelsministerium teilte am Donnerstag mit, mehrere sogenannte allgemeine Exportlizenzen vergeben zu haben. Diese neue Genehmigungskategorie soll Lieferungen der strategisch wichtigen Rohstoffe beschleunigen. Reuters berichtet, dass damit bürokratische Hürden für Exporteure sinken. Der US-Autobauer Ford bestätigte bereits, neue Lizenzen bekommen zu haben. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte bei einer Pressekonferenz: "Einige Exporteure haben die grundlegenden …Den vollständigen Artikel lesen
