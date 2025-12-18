XRP unter Druck: Droht nach Brandt-Warnung der nächste Rückschlag?

Der Kryptomarkt steht zum Jahresende 2025 erneut unter starkem Verkaufsdruck. Bitcoin ist deutlich unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen, wodurch sich die Risikoaversion der Anleger weiter verstärkt hat. In solchen Marktphasen trifft es Altcoins meist besonders hart - und XRP bildet dabei keine Ausnahme. Die jüngste Kursentwicklung verschärft die Unsicherheit zusätzlich und rückt charttechnische Warnsignale in den Fokus.

Peter Brandt sieht bärisches Doppeltop bei XRP

Während Bitcoin in den vergangenen sieben Tagen rund vier Prozent verlor, büßte XRP im gleichen Zeitraum etwa zehn Prozent ein. Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich die Schwäche deutlich: In den vergangenen drei Monaten summiert sich der Kursverlust auf rund 40 Prozent. Der Bruch der psychologisch wichtigen 2-Dollar-Marke verschlechtert das technische Gesamtbild zusätzlich.

Der bekannte Trader und technische Analyst Peter Brandt warnt nun vor einer klassischen Umkehrformation im XRP-Chart. Seiner Einschätzung zufolge hat sich ein mögliches Doppeltop ausgebildet - ein Muster, das häufig das Ende eines Aufwärtstrends markiert. Entscheidend ist dabei der Bruch der sogenannten Nackenlinie, also des Zwischentiefs zwischen zwei Hochpunkten. Genau dieser Bruch ist aus Sicht von Brandt bereits erfolgt, was das Abwärtsrisiko deutlich erhöht.

Relative Schwäche belastet die XRP-Prognose

Aus charttechnischer Sicht spricht die aktuelle Struktur gegen eine kurzfristige Erholung. Das Momentum ist schwach, Kapital fließt aus dem Asset ab und XRP zeigt eine klare Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Allein in der vergangenen Woche setzte sich der Abwärtstrend weiter fort, ohne dass nennenswerte Kaufimpulse erkennbar waren.

Diese Entwicklung verstärkt die Sorge, dass sich die laufende Korrektur noch ausweiten könnte. Gerade im Umfeld fallender Bitcoin-Kurse geraten Altcoins häufig zusätzlich unter Druck, da Investoren ihr Engagement in risikoreicheren Positionen reduzieren. Für XRP bedeutet das, dass positive Impulse derzeit rar sind und technische Warnsignale stärker ins Gewicht fallen als fundamentale Hoffnungen.

Bitcoin Hyper Presale rückt bei Anlegern in den Fokus

Während etablierte Coins wie XRP mit relativer Schwäche kämpfen, richtet sich der Blick vieler Anleger zunehmend auf Bereiche mit sichtbarer Nachfrage. Auffällig ist dabei der Presale von Bitcoin Hyper. Das Projekt konnte bereits fast 30 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln, was in einem schwierigen Marktumfeld als Zeichen für hohes Interesse gewertet wird.

Bitcoin Hyper setzt auf eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin um zusätzliche Funktionalitäten erweitert, ohne das Grundprotokoll zu verändern. Bitcoin bleibt dabei die Abwicklungs- und Sicherungsebene, während die zweite Schicht schnellere und günstigere Transaktionen sowie neue Anwendungsfälle ermöglicht. Der Token HYPER übernimmt innerhalb dieses Systems operative Aufgaben wie Gebühren, Netzwerkprozesse und Governance. Mit wachsender Nutzung der Plattform steigt damit auch die Bedeutung des Tokens.

