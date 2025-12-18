Volkswagen greift 2026 hart durch: Keine Gehaltserhöhungen, keine Beförderungen für Tarifbeschäftigte. Der Schritt sorgt konzernweit für Unruhe und ist Teil eines tiefgreifenden Umbaus des Entgeltsystems. Warum der Gehaltsstopp kommt, wen er trifft und was das für Anleger bedeutet.Die Volkswagen-Kernmarke VW verschärft ihren Sparkurs. Das berichtete zunächst das Handelsblatt mit Verweis auf Insider. Ab dem 1. Januar 2026 werden die Tarifgehälter eingefroren. Lohnerhöhungen entfallen vollständig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär