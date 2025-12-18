Das Land Rheinland-Pfalz finanziert die vollständige Umstellung der Busflotte der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) auf Elektroantrieb. Die ersten drei von 60 Elektrobussen wurden jetzt in Bingen am Rhein vorgestellt. Für rund 50 Millionen Euro sollen bis 2027 insgesamt 60 E-Busse und die zugehörige Ladeinfrastruktur angeschafft werden, wie das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Bundeslandes (MKUEM) mitteilt. Ausgehend ...

