Micron übertrifft die Erwartungen mit einem optimistischen Umsatz-Ausblick von bis zu 19,1 Milliarden US-Dollar im laufenden Quartal. Die Aktie steigt am Donnerstag zweistellig und auch Analysten melden sich zu Wort.Der US-Speicherchipspezialist Micron hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern teilte am Mittwochabend mit, dass er im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron rechnet im zweiten Quartal mit einem bereinigten Gewinn, der fast …