FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag ein wenig nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1724 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.

Nach US-Inflationsdaten gab der Dollar nur kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für Oktober gibt es zudem nicht. Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."

Das britische Pfund hat zu allen wichtigen Währung zugelegt. Die Bank of England hat zwar wie erwartet den Leitzins gesenkt. Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp aus. So sprachen sich von neun Mitgliedern immerhin vier für unveränderte Leitzinsen aus.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87460 (0,87850) britische Pfund, 182,55 (182,38) japanische Yen und 0,9316 (0,9332) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.334 Dollar. Das waren 4 Dollar weniger als am Vortag./jsl/bek/men