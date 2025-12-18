Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Übernahme von Weltraum-Technologie ins Portfolio?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
axinocapital.de
18.12.2025 16:58 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Silber läuft heiß: Analyst Florian Grummes nennt 72 US-Dollar als nächste Marke

Anzeige / Werbung

Jahrelang galt Silber als das ewige Anhängsel des Goldmarktes. Zu volatil, zu klein, zu abhängig von der Industrie. Doch diese Wahrnehmung hat sich grundlegend verändert. Laut der aktuellen Analyse von Florian Grummes hat Silber eine historische Schwelle überschritten und sich von einem Nischenmetall zu einem strategischen Engpassfaktor entwickelt, während Gold noch innezuhalten scheint.

Jahrelang galt Silber als das ewige Anhängsel des Goldmarktes. Zu volatil, zu klein, zu abhängig von der Industrie. Doch diese Wahrnehmung hat sich grundlegend verändert. Laut der aktuellen Analyse von Florian Grummes hat Silber eine historische Schwelle überschritten und sich von einem Nischenmetall zu einem strategischen Engpassfaktor entwickelt, während Gold noch innezuhalten scheint.

Der Befreiungsschlag über 50 US Dollar

Über viele Jahre hinweg mussten Silberbefürworter Geduld beweisen. Der Preis bewegte sich zäh, Rückschläge waren häufig, und Skeptiker erklärten den Markt regelmäßig für strukturell unattraktiv. Mit dem nachhaltigen Ausbruch über die seit rund 45 Jahren bestehende Widerstandsmarke bei 50 US Dollar hat sich dieses Bild jedoch schlagartig gewandelt.

Florian Grummes spricht in seinem Marktbericht von einem fundamentalen und zugleich psychologischen Wendepunkt. Der erste Anstieg bis auf 54,48 US Dollar Mitte Oktober wurde zwar noch von einem heftigen Rücksetzer bis auf 45,55 US Dollar unterbrochen. Doch seit Ende Oktober halten die Bullen laut Grummes das Ruder wieder fest in der Hand. Ausgehend von diesem Korrekturtief legte der Silberpreis innerhalb weniger Wochen um weitere rund 38 Prozent zu und erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Geschwindigkeit der Bewegung, sondern auch ihre Breite. Sämtliche charttechnischen Widerstände wurden überrannt, während das Handelsvolumen deutlich anzog. Silber hat sich damit klar von anderen Anlageklassen abgesetzt und sogar Gold hinter sich gelassen, das weiterhin in einer zähen Konsolidierung oberhalb von 4.200 US Dollar verharrt.

Geldpolitik als Brandbeschleuniger

Für Grummes kommt diese Entwicklung nicht aus dem Nichts. Ein zentraler Treiber ist die jüngste Kehrtwende der US Notenbank. Mit dem Start monatlicher T Bill Käufe in Höhe von rund 40 Milliarden US Dollar sende die Federal Reserve ein deutliches Signal. Die Phase der quantitativen Straffung gehe schrittweise in eine Form verdeckter Bilanzausweitung über.

Diese Form eines sogenannten Cash QE wirkt laut Grummes gleich doppelt zugunsten von Silber. Zum einen reduziert sie den realen Finanzierungsdruck im System, zum anderen untergräbt sie das Vertrauen in die Kaufkraft des US Dollars. Zwar bleiben die nominalen Zinsen hoch genug, um Anleihen auf den ersten Blick attraktiv erscheinen zu lassen. Doch real, also nach Inflation, geraten die Renditen zunehmend unter Druck. In einem solchen Umfeld flüchten Anleger verstärkt in knappe Sachwerte. Silber profitiert dabei stärker als Gold, da es nicht nur als monetärer Inflationsschutz wahrgenommen wird, sondern gleichzeitig eine zentrale Rolle in der industriellen Wertschöpfung spielt.

Mit axinoacademy zum fundierten Überblick im Mining-Markt

Viele Anleger beschäftigen sich mit Rohstoff- und Miningwerten, ohne den entscheidenden Überblick zu haben, der für fundierte Entscheidungen nötig ist. Genau hier setzt der Basic-Kurs der axinoacademy an: Er vermittelt eine klare, strukturierte Einführung in den Mining-Markt und zeigt, wie Projekte von der Exploration bis zur produzierenden Mine aufgebaut sind. Anhand der acht wichtigsten Punkte erhalten Teilnehmer das notwendige Grundverständnis, um Chancen und Risiken besser einzuordnen. Für alle, die diesen entscheidenden Schritt bisher vermisst haben, bietet der Kurs einen kompakten Einstieg. Im Rahmen der Weihnachtsaktion ist der Zugang aktuell 24 Prozent günstiger: hier direkt mit dem Weihnachtsrabatt einsteigen.

Silber als Engpassmetall der Energiewende

Genau hier liegt einer der entscheidenden strukturellen Unterschiede zwischen Gold und Silber. Während Gold nur etwa zehn Prozent seiner Nachfrage aus industriellen Anwendungen bezieht, liegt dieser Anteil bei Silber bereits bei rund 60 Prozent und steigt weiter.

Laut Grummes entwickelt sich Silber zunehmend vom klassischen Investmentmetall zum Flaschenhals der Energiewende. Die Nachfrage aus Bereichen wie Photovoltaik, Elektromobilität und Elektronik wächst dynamisch. Prognosen gehen davon aus, dass die industrielle Silbernachfrage allein im Jahr 2025 erneut zweistellig zulegen könnte. Sollten der Ausbau von Solarkapazitäten und die Elektrifizierung weiter in diesem Tempo voranschreiten, könnte die Industrie bis Mitte der 2030er Jahre einen Großteil der weltweiten Minenproduktion absorbieren. Für Investoren bliebe physischer Zugang dann nur noch über deutlich höhere Preise möglich. Silber würde damit endgültig zu einer strategischen Ressource.

Angebotsseite bleibt strukturell angespannt

Dem wachsenden Bedarf steht ein stagnierendes Angebot gegenüber. Die globale Silberminenproduktion tritt seit Jahren auf der Stelle. Bereits 2024 war laut Branchenanalysen das vierte Jahr in Folge von einem deutlichen Angebotsdefizit geprägt. Der Verbrauch überstieg die Förderung klar. Hinzu kommt, dass die offiziell gemeldeten Lagerbestände an westlichen Handelsplätzen wie der COMEX zwar existieren, der tatsächlich frei verfügbare physische Bestand jedoch deutlich geringer ist, als viele Marktteilnehmer annehmen. In einem derart engen Markt können bereits moderate zusätzliche Kaufwellen erhebliche Preisbewegungen auslösen.

Strukturelles Angebotsdefizit prägt den globalen Silbermarkt seit mehreren Jahren

China verändert die Spielregeln

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch die jüngsten Entscheidungen Chinas. Nach massiven Silberabflüssen von rund 660 Tonnen im Oktober plant das Land ab Januar 2026 strengere Exportlizenzen. Damit entwickelt sich China vom Lieferanten zunehmend zum Gatekeeper des globalen Silbermarktes.

China produziert rund 15 Prozent des weltweiten Silbers, absorbiert jedoch mehr als die Hälfte der industriellen Nachfrage. Durch die neue Exportpolitik bleibt Rohsilber im Land, während veredelte Produkte ausgeführt werden. Für westliche Industrien bedeutet dies höhere Inputkosten, längere Lieferketten und eine zunehmende strategische Abhängigkeit. Für Grummes ist dies ein weiterer Baustein in der Neubewertung von Silber als kritische Infrastruktur Ressource, vergleichbar mit seltenen Erden oder strategischen Metallen.

Charttechnik: Raum nach oben

Auch aus technischer Sicht sieht Grummes den Markt in einer außergewöhnlichen Phase. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über 54,48 US Dollar bewegt sich der Silberpreis nahezu vertikal durch charttechnisch kaum definiertes Terrain. Das obere Bollinger Band öffnet Raum bis in den Bereich um 63,5 US Dollar.

Darüber hinaus rückt die psychologisch wichtige Marke von 70 US Dollar in den Fokus. Ein klassischer Measured Move ausgehend vom Tief bei 48,63 US Dollar würde sogar Kursziele um 72 US Dollar nahelegen. Diese Projektionen gelten laut Grummes kurzfristig als realistisch und könnten bereits in den kommenden Wochen erreicht werden. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht. Nach einer derart dynamischen Bewegung wäre eine Verschnaufpause technisch gesund. Auch wenn ein Durchmarsch bis in deutlich höhere Regionen nicht ausgeschlossen sei, benötige selbst ein starker Markt gelegentlich Zeit zur Konsolidierung.

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 11. Dezember 2025. Gold.de

Fazit: Ein Markt im Wandel

Der Silberpreis hat im Jahr 2025 ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit dem Ausbruch über 50 US Dollar wurde eine jahrzehntelange Deckelung beendet. Unterstützt von geldpolitischen Impulsen, struktureller Angebotsknappheit und einer stark wachsenden industriellen Nachfrage hat sich Silber vom Nachzügler zum Taktgeber im Edelmetallsektor entwickelt. Während Gold noch Kraft sammelt, sendet Silber bereits klare Signale. Kurzfristig erscheinen laut Florian Grummes Kurse oberhalb von 70 US Dollar plausibel. Langfristig hält er auch deutlich höhere Preisregionen für möglich. In einem Umfeld zunehmender Unsicherheit, geopolitischer Spannungen und fragiler Finanzstrukturen könnten Edelmetalle damit erneut jene Rolle einnehmen, die sie historisch immer dann gespielt haben, wenn Vertrauen zur knappen Ressource wurde.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.