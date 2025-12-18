Silber läuft heiß: Analyst Florian Grummes nennt 72 US-Dollar als nächste Marke

Anzeige / Werbung

Jahrelang galt Silber als das ewige Anhängsel des Goldmarktes. Zu volatil, zu klein, zu abhängig von der Industrie. Doch diese Wahrnehmung hat sich grundlegend verändert. Laut der aktuellen Analyse von Florian Grummes hat Silber eine historische Schwelle überschritten und sich von einem Nischenmetall zu einem strategischen Engpassfaktor entwickelt, während Gold noch innezuhalten scheint.

Der Befreiungsschlag über 50 US Dollar

Über viele Jahre hinweg mussten Silberbefürworter Geduld beweisen. Der Preis bewegte sich zäh, Rückschläge waren häufig, und Skeptiker erklärten den Markt regelmäßig für strukturell unattraktiv. Mit dem nachhaltigen Ausbruch über die seit rund 45 Jahren bestehende Widerstandsmarke bei 50 US Dollar hat sich dieses Bild jedoch schlagartig gewandelt.



Florian Grummes spricht in seinem Marktbericht von einem fundamentalen und zugleich psychologischen Wendepunkt. Der erste Anstieg bis auf 54,48 US Dollar Mitte Oktober wurde zwar noch von einem heftigen Rücksetzer bis auf 45,55 US Dollar unterbrochen. Doch seit Ende Oktober halten die Bullen laut Grummes das Ruder wieder fest in der Hand. Ausgehend von diesem Korrekturtief legte der Silberpreis innerhalb weniger Wochen um weitere rund 38 Prozent zu und erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Geschwindigkeit der Bewegung, sondern auch ihre Breite. Sämtliche charttechnischen Widerstände wurden überrannt, während das Handelsvolumen deutlich anzog. Silber hat sich damit klar von anderen Anlageklassen abgesetzt und sogar Gold hinter sich gelassen, das weiterhin in einer zähen Konsolidierung oberhalb von 4.200 US Dollar verharrt.

Geldpolitik als Brandbeschleuniger

Für Grummes kommt diese Entwicklung nicht aus dem Nichts. Ein zentraler Treiber ist die jüngste Kehrtwende der US Notenbank. Mit dem Start monatlicher T Bill Käufe in Höhe von rund 40 Milliarden US Dollar sende die Federal Reserve ein deutliches Signal. Die Phase der quantitativen Straffung gehe schrittweise in eine Form verdeckter Bilanzausweitung über.



Diese Form eines sogenannten Cash QE wirkt laut Grummes gleich doppelt zugunsten von Silber. Zum einen reduziert sie den realen Finanzierungsdruck im System, zum anderen untergräbt sie das Vertrauen in die Kaufkraft des US Dollars. Zwar bleiben die nominalen Zinsen hoch genug, um Anleihen auf den ersten Blick attraktiv erscheinen zu lassen. Doch real, also nach Inflation, geraten die Renditen zunehmend unter Druck. In einem solchen Umfeld flüchten Anleger verstärkt in knappe Sachwerte. Silber profitiert dabei stärker als Gold, da es nicht nur als monetärer Inflationsschutz wahrgenommen wird, sondern gleichzeitig eine zentrale Rolle in der industriellen Wertschöpfung spielt.

Mit axinoacademy zum fundierten Überblick im Mining-Markt

