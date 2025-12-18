Der Chiphersteller Micron Technology sprengte mit seinen Quartalszahlen am Mittwochabend die Erwartungen. Die zweistellige Kursexplosion am Donnerstag erwischte dennoch viele Börsianer auf dem falschen Fuß. Micron Technology hat die Erwartungen der Wall Street eindrucksvoll übertroffen und die Anleger mit einem kräftigen Kursanstieg belohnt. Der US-Speicherchip-Hersteller meldete für das erste Fiskalquartal 2026 deutlich höhere Umsätze und Gewinne ...

