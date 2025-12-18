EQS-News: aiMotive / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

AIMOTIVE UND LG STELLEN AUF DER CES 2026 EINEN FORTSCHRITTLICHEN INTEGRIERTEN IVI/ADAS-CONTROLLER VOR



BUDAPEST, Ungarn, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- aiMotive, ein führender Entwickler von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und Software für automatisiertes Fahren, wird in Zusammenarbeit mit LG auf der CES 2026 eine High-Performing-Computing (HPC) Lite-Plattform der nächsten Generation vorstellen. Die Plattform wurde entwickelt, um fortschrittliche Fahrerassistenz sowie In-Vehicle-Erlebnisse zu unterstützen, und integriert das In-Vehicle-Infotainment (IVI)-System von LG sowie das Advanced Driver Assistance System (ADAS) in einem einzigen Controller. Die HPC-Plattform fungiert als zentrale Verarbeitungseinheit für das Fahrzeug und bündelt mehrere Funktionen in der HPC Electronic Control Unit (ECU) von LG. Das Steuergerät enthält die aiDrive-Softwarelösung von aiMotive. Die integrierte aiDrive-Lösung unterstützt das automatisierte navigationsunterstützte Fahren der Stufe 2+ auf Autobahnen und geeigneten Nebenstraßen, indem sie eine Multikamera- sowie Multiradar-Einrichtung nutzt, ohne dass HD-Karten verwendet werden. Das System erkennt Ampeln, hält das Fahrzeug an Haltelinien an und passt die Geschwindigkeit selbstständig an die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen an. Außerdem führt das System intelligent Überholmanöver aus und macht Fahrzeugen von hinten beim Spurwechsel oder Einfädeln Platz. Durch die Integration von IVI- und ADAS-Funktionen in ein einziges Steuergerät ist HPC Lite darauf ausgelegt, die Komplexität der Hardware sowie die Anzahl der Komponenten zu reduzieren. Die Architektur ermöglicht eine effiziente Datenverarbeitung sowie Kommunikation zwischen den Domänen und unterstützt so ein reaktionsschnelles Systemverhalten sowie ein schlankes Fahrzeug-Systemdesign. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Plattform ist eine fortschrittliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), die für die nächste Generation von Fahrzeugdisplays optimiert ist. Zusätzlich zum Komfort eines einheitlichen digitalen Cockpits, das Kombiinstrument sowie das Center Information Display (CID) umfasst, bietet das HMI von LG den ADAS Confident View, der dem Fahrer hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren, indem intuitive 3D- sowie 2D-Grafiken der Fahrzeugumgebung bereitgestellt werden. Dank der verbesserten Benutzeroberfläche können Fahrer und Beifahrer problemlos auf eine Vielzahl von Informationen zugreifen, von wichtigen ADAS-Warnungen wie dem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie der Warnung beim Verlassen der Fahrspur bis hin zu verkehrsabhängigen Routenvorschlägen in Echtzeit. Auf der CES 2026 (6.-9. Januar in Las Vegas) werden aiMotive und LG die HPC-Lite-Plattform vorstellen. Die Plattform ist in der Lage, die komplexen Funktionen von Fahrzeugen der nächsten Generation effizient zu verwalten und wird voraussichtlich zu einer Kerntechnologie für die Ära der Software Defined Vehicles (SDV) werden. "Unsere Expertise im Bereich KI-gestützter Software sowie unser tiefes Verständnis des automobilen Ökosystems ermöglichen uns, skalierbare sowie zuverlässige Lösungen für das automatisierte Fahren zu liefern", sagte Gábor Pongrácz, Bereichsleiter auf Senior-Ebene bei aiDrive. "Wir sind stolz darauf, mit LG zusammenzuarbeiten und unsere Technologie in eine Plattform einzubringen, die das Autofahren sicherer und intelligenter machen wird." "Diese gemeinsam mit aiMotive entwickelte Lösung der nächsten Generation spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf integrierte IVI- sowie ADAS-Technologien wider", sagte Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle Solution Company. "Die Plattform unterstützt die Entwicklung von SDVs und steht im Einklang mit unserer Strategie, flexible sowie leistungsstarke Lösungen für die Automobilindustrie anzubieten." Weitere Informationen zu LG finden Sie auf: www.LG.com/global/mobility Weitere Informationen zu aiMotive finden Sie auf: www.aimotive.com Kontakt:

Bence Boda

Direktor für Marketing und Kommunikation

bence.boda@aimotive.com



