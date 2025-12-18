EZB hält Zinsen stabil - Bank of England senkt um 25 Basispunkte



Die Europäische Zentralbank geht mit stabilem Zinsniveau in die Feiertage: Wie von den Märkten fest eingeplant, lassen die Währungshüter die Leitzinsen im Euro-Raum zum vierten Mal in Folge unangetastet bei 2 Prozent. Die Botschaft aus Frankfurt ist klar: Das Inflationsziel von zwei Prozent ist in greifbare Nähe gerückt, nachdem die Teuerungsrate im November bei stabilen 2,1 Prozent landete.



Deutlich mehr Bewegung herrscht hingegen in London: Die Bank of England dreht weiter an der Zinsschraube, allerdings nach unten. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen senkte das Komitee den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 3,75 Prozent. Es ist der sechste Zinsschritt seit dem Sommer und drückt das britische Zinsniveau auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2023.















