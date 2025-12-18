Berlin (ots) -Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH ("Zerbst Pflege Gruppe") konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Fortführungslösung vertraglich umgesetzt werden. Der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Christian Otto, Partner der Kanzlei hww, und sein Team um Rechtsanwalt Michael Döhner zeigen sich sichtlich erleichtert. "Wir freuen uns riesig, dass es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gelungen ist, alle Einrichtungen an den acht Standorten des Unternehmens zu erhalten und den Mitarbeitern, den Bewohnern und Angehörigen sowie allen weiteren Geschäftspartnern durch die übertragende Sanierung auf einen strategischen Investor eine langfristige Perspektive zu geben", erklärt Otto, der das Unternehmen im Insolvenzverfahren fast zwei Jahre fortgeführt und eine europaweite Investorensuche organisiert hat.Die Zerbst Pflege Gruppe beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und führt Einrichtungen insbesondere für die stationäre und ambulante Pflege in Zerbst und Köthen (Sachsen-Anhalt), Schliestedt (Niedersachsen), Berlin-Lichterfelde sowie Schönfeld, Niederoderwitz und Zittau (Sachsen).Argentum Gruppe ermöglicht den NeustartBei dem Investor handelt es sich um die Argentum Gruppe, einen der führenden Betreiber von Senioren-/Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Nach ihrer eigenen Sanierung in der ersten Jahreshälfte 2025 ist die Argentum Gruppe inzwischen wieder finanziell solide und operativ nachhaltig aufgestellt. Der Geschäftsführer Jens Ulrich Keil sieht in der Übernahme der Zerbst Pflege Gruppe vor allem auch eine Chance zur Weiterentwicklung: "Als wir von der Insolvenz der Betreibergesellschaft erfuhren, wollten wir unser Möglichstes zu einer für alle Beteiligten positiven Fortführungslösung beitragen. Besonders freut es mich jetzt natürlich, dass alle Mitarbeiter weiter wichtige Arbeit leisten können und die Bewohner nicht aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen werden." Aufgrund der räumlichen Nähe der Pflegestandorte der Argentum Gruppe und der Zerbst Pflege Gruppe in den Regionen Magdeburg, Leipzig und Dresden ermöglicht das Zusammenwachsen beider Firmen eine regional dichtere Präsenz und somit höhere Auswahlmöglichkeiten für Pflegeheimbewohner, Angehörige sowie Mitarbeiter. Für die Argentum Gruppe ist die Übernahme der Zerbst Pflege Gruppe ein Meilenstein auf ihrem eigenen Wachstumspfad; die Gruppe kann damit ihre heute so dringend gebrauchte Expertise in der Pflege noch mehr Menschen zukommen lassen. Als langfristiger und verlässlicher Partner verfolgt die Argentum Gruppe an der Seite der Zerbst Pflegeeinrichtungen ein klares Ziel: Die Sicherung einer hochwertigen und nachhaltigen Pflege. Dabei hat die Qualität der Pflege stets oberste Priorität.Strukturierter Investorenprozess führte zum ZielZuvor hatten Insolvenzverwalter Otto und der auf Sondersituationen spezialisierte Sanierungsgeschäftsführer Simon Leopold, von der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, gemeinsam mit ihren Teams die Weichen für die jetzige Lösung gestellt. So haben sie den Geschäftsbetrieb stabilisiert, überfällige Pflegesatzverhandlungen erfolgreich durchgeführt und verschiedene leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt.Die Sanierungsexperten von ABG Consulting um Leopold haben neben der kaufmännischen Begleitung des Unternehmens auch als M&A-Berater einen strukturierten Investorenprozess durchgeführt. "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die Investorensuche trotz der aktuell schwierigen Gesamtsituation in der Pflegebranche erfolgreich abzuschließen", erläutert Leopold. "An dieser Stelle möchten wir allen Einrichtungsleitern und Mitarbeitern für ihre Loyalität und die permanent exzellente Arbeit danken. Ebenso gilt unser Dank den Bewohnern, ihren Angehörigen, den jeweiligen Heimaufsichten, Kostenträgern, den Kommunen und natürlich dem Investor", erklären Christian Otto und Simon Leopold.Unterstützt wurde die Zerbst Pflege Gruppe bei der komplexen Vertragsgestaltung von Rechtsanwalt Dr. Holger Ellers, Partner im Berliner Büro der international tätigen Wirtschaftskanzlei Dentons, sowie die Argentum Gruppe von einem Team der Kanzlei ARQIS um Johannes Landry, Dr. Ulrich Lienhard, Benjamin Bandur, Dr. Mauritz von Einem und Jens Knipping. Nachdem die Kaufverträge nun unterzeichnet sind, können die Beteiligten konsequent in die Vorbereitung des Betriebsübergangs gehen.Mehrjährige Zitterpartie beendetDie letzten drei Jahre waren eine Belastungsprobe für die Pflegeeinrichtungen des Betreibers. Dennoch konnten der Geschäftsbetrieb und das hochwertige Pflegeangebot während der gesamten Zeit trotz Insolvenz in sämtlichen Häusern aufrechterhalten werden. Das hat letztlich auch den jetzigen Erfolg möglich gemacht. Die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH war zuvor durch den Tod ihres Geschäftsführers und Inhabers bereits im März 2023 führungslos geworden. Zwischenzeitlich war die Gesellschaft bei wesentlichen Themenstellungen dadurch nahezu handlungsunfähig. Hinzu kam die allgemein schwierige Lage in der Pflegebranche. Um die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, wurde Simon Leopold als Sanierungsgeschäftsführer bestellt und über ein gerichtliches Sanierungsverfahren die Neuaufstellung ermöglicht.Neben dem Insolvenzverwalter Otto ist auch der erfahrene Sanierer Carsten Liersch und sein gesellschaftsrechtlicher Kollege Dr. Frank Süß, beide Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei GvW Graf von Westfalen, aufgetreten. Rechtsanwalt Liersch hat als gerichtlich bestellter Pfleger vorsorglich bei der Übertragung einzelner Vermögenswerte mit Anknüpfungspunkten zum 2023 verstorbenen Firmengründer Schumann mitgewirkt. Liersch äußerte sich sehr zufrieden mit der für alle Beteiligten sehr erfreulichen Sanierungslösung. Zusammen mit einem Team von Insolvenzverwaltern und Insolvenzverwalterinnen und dem Restrukturierungsteam von GvW Rechtsanwälte und Steuerberater bietet RA Liersch mit 20 weiteren Mitarbeitenden umfassende Beratungsleistungen im Bereich Insolvenz und Restrukturierung an den Standorten in Berlin, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart an.Über die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbHDie Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH ist die Betreibergesellschaft von Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie mehreren Sozialstationen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Niedersachsen. Im Einzelnen sind das die "Seniorenbetreuung Haus Sonne" in Berlin-Lichterfelde, die "Seniorenresidenz Haus Sonne am Schlosspark" in Schönfeld, die "Residenz für Senioren Haus Sonne" in Zittau, das "Senioren- und Pflegeheim Niederoderwitz", die Wachkomastation "Spitzbergblick" und das Alten- und Pflegeheim "Panoramablick", alle in Niederoderwitz, das Alten- und Pflegeheim "Haus Sonne" in Köthen, das Alten- und Pflegeheim "Schloss Schliestedt" in Schliestedt sowie die "Senioreneinrichtung Willy Wegener" in Zerbst. Hinzu kommen Sozialstationen in Zerbst, Schöppenstedt sowie Niederoderwitz. Die engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Häuser bieten eine umfassende, vertrauenswürdige und bedarfsgerechte Pflege, in deren Mittelpunkt das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner steht. Ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeltes Pflege- und Betreuungsmodell schafft die Grundlage dafür. Zudem wird der Alltag abwechslungsreich und angenehm gestaltet. Die Ausstattung und die meist naturnahe Lage der Häuser fördern das persönliche Wohlbefinden und die individuelle Entfaltung der Bewohnerinnen und Bewohner zusätzlich.Mehr Informationen unter anderem hier: www.senioreneinrichtung-willy-wegener.deÜber hww hermann wienberg wilhelmhww ist eine der führenden Dienstleistungsgesellschaften für Rechtsberatung, Sanierung und Restrukturierung in Deutschland. Mit mehreren hundert Mitarbeitern ist hww in mehr als 20 Städten in Deutschland vertreten und verfügt über ein eigenes internationales Netzwerk. Die Partner von hww hermann wienberg wilhelm sind in ihrer langjährigen Tätigkeit bundesweit bereits in Tausenden Insolvenz- und Eigenverwaltungsverfahren von zahlreichen Amtsgerichten bestellt worden. U. a. verantworteten hww-Partner die Sanierung von Solar-Konzernen wie Q.Cells und SOLON, des Baukonzerns Holzmann, des Automobilherstellers Karmann, der Einzelhandelskette Woolworth Deutschland und des Onlinehändlers getgoods. Ferner gehörten die Germania Fluggesellschaft, Thomas Cook Reisen und das Bonusprogramm der Air Berlin topbonus zu überregional bedeutsamen Insolvenzverfahren der hww-Verwalter. Weitere Informationen unter: www.hww.euÜber die ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KGABG Consulting-Partner hat sich seit mehr als 20 Jahren auf die Unterstützung von Unternehmen in Krisensituationen und deren ganzheitliche Sanierung spezialisiert - außergerichtlich und gerichtlich. Ziel ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und die Neuausrichtung der Unternehmen für den Restart am Markt. Die Leistungen reichen dabei von der strategischen Beratung über die kaufmännische Begleitung und die Entwicklung von Sanierungsplänen bis hin zur Investoren- oder Finanzierungssuche. Durch die Zugehörigkeit zum Beratungsverbund ABG-Partner mit seinen eigenständigen Gesellschaften in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie in Marketing, Recht und Wirtschaftsprüfung kann jederzeit auf umfassende Fachexpertise zurückgegriffen werden. www.abg-consulting.deÜber die Argentum GruppeDie Argentum Gruppe ist ein bundesweit tätiger Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen mit Zentrale in Bad Homburg. Das Unternehmen ist mit 22 Einrichtungen mit ca. 1.600 Mitarbeitern deutschlandweit vertreten und bietet über 2.000 Bewohnern ein breites Leistungsportfolio, darunter vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Das Ziel ist, die Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer bzw. pflegebedürftiger Menschen zu fördern. Die Argentum Gruppe legt hierbei großen Wert auf eine respektvolle, individuelle Betreuung und ein angenehmes Umfeld für seine Bewohner und Mitarbeiter.Über DentonsDentons ist eine der weltweit größten, internationalen Wirtschaftskanzleien. Mit 171 Büros in 86 Ländern und fast 6.000 Anwälten bietet sie umfassende Rechtsberatung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. In Deutschland ist Dentons mit Standorten in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und München vertreten und zählt zu den Top-Kanzleien. Rechtswalt Dr. Holger Ellers ist Partner in Berlin und unter anderem Experte für Restrukturierung, Insolvenz und M&A.Über ARQISARQIS ist eine unabhängige Wirtschaftskanzlei, die international tätig ist. Rund 80 Anwälte und Legal Specialists beraten in- und ausländische Unternehmen auf höchstem Niveau zum deutschen, europäischen und japanischen Wirtschaftsrecht. 