Die USA haben ein neues Energiegesetz verabschiedet, das die Energiesicherheit revolutionieren könnte. Welche Unternehmen profitieren und warum dieses Gesetz weit mehr als nur ein politischer Schritt ist.Die USA haben kürzlich ein neues Energiegesetz verabschiedet, das weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft der Energieversorgung haben könnte. Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, beleuchtet die Hintergründe und analysiert, welche Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren könnten. Dabei zeigt er auf, wie die USA ihre Energieversorgung unabhängig von externen Quellen sichern und welche Rolle Rohstoffe wie Uran und Öl dabei spielen werden. Willhöft wirft außerdem einen Blick auf …