Trotz solider Geschäftszahlen mit Umsatz- und Gewinnwachstum erlitt die Douglas-Aktie einen massiven Kursrutsch von bis zu zehn Prozent. Grund dafür ist eine verhaltene Prognose für das kommende Geschäftsjahr, insbesondere ein erwarteter Rückgang der EBITDA-Marge, der bei Analysten für Skepsis sorgt. Zusätzlich belasten Preisdruck, Konsumzurückhaltung und schwache Aussichten den Kurs - eine mögliche Expansion in die Golfregion bleibt bislang nur ...

