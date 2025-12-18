Trotz solider Geschäftszahlen mit Umsatz- und Gewinnwachstum erlitt die Douglas-Aktie einen massiven Kursrutsch von bis zu zehn Prozent. Grund dafür ist eine verhaltene Prognose für das kommende Geschäftsjahr, insbesondere ein erwarteter Rückgang der EBITDA-Marge, der bei Analysten für Skepsis sorgt. Zusätzlich belasten Preisdruck, Konsumzurückhaltung und schwache Aussichten den Kurs - eine mögliche Expansion in die Golfregion bleibt bislang nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
