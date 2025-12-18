TUI erlebt durch einen Frühbucher-Boom eine neue Dynamik im Reisemarkt, was dem Konzern langfristige Planbarkeit und wachsende Umsätze ermöglicht. Der Reiseanbieter reagiert mit einem strategischen Kapazitätsausbau, insbesondere ab Hannover, und profitiert von hoher Nachfrage nach Winterzielen wie Ägypten und den Kanaren. Mit Rekordzahlen, Dividendenrückkehr und positiven Analystenbewertungen steht die TUI-Aktie vor einem möglichen neuen ...

