Diese beliebte Aktie steht am Donnerstag überraschend 80 Prozent im Minus, doch trotz dieser Nachrichten müssen Anleger jetzt nicht in Panik verfallen. Das steckt konkret dahinter. Am Donnerstag weisen viele Börsenportale bei der Aktie von ServiceNow ein Minus von 80 Prozent aus. Doch dies ist kein Grund zur Panik. Beliebte Aktie steht plötzlich 80 Prozent im Minus Denn tatsächlich wurde bei der Aktie ein Aktiensplit vollzogen. Das heißt, bei den ...

