Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur publik gemacht. Zum Stichtag 1. November führt das Ladesäulenregister der Behörde 184.606 öffentlich zugängliche Ladepunkte und damit 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Treiber des Wachstums ist der Markt für Schnellladesäulen. Bei der vorangegangenen Veröffentlichung der Bundesnetzagentur (BnetzA) zum Stichtag 1. Oktober 2025 waren es noch 179.938 Einheiten gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net