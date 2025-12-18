China hat einen Wendepunkt erreicht: Elektroautos machen mittlerweile über 50 Prozent des Neuwagenmarkts aus. Die schnelle Marktdurchdringung im wichtigsten Automarkt der Welt wird durch staatliche Förderung, wachsende Ladeinfrastruktur und sinkenden Preisen bei Batterien mitgetragen. Hinzu kommen extrem schnelle Innovationszyklen der heimischen Hersteller, sprich Autos, die in puncto Software, Infotainment und Fahreigenschaften den deutschen Hersteller und auch der Konkurrenz aus den USA weit überlegen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.