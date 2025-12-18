Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 décembre/December 2025) - Prudent Minerals Corp. (PRUD) has announced a name and symbol change to Target Metals Corp. (TARG).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 22, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 19, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Prudent Minerals Corp. (PRUD) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Target Metals Corp. (TARG).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 22 décembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 19 décembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: Le 22 DEC 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: PRUD New Symbol/Nouveau Symbole: TARG New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 87614Y 10 0 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 87614Y 10 0 7 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 74430W104/CA74430W1041

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)