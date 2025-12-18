© Foto: Unsplash

JPMorgan sieht bei Momentum-Aktien eine gefährliche Überfüllung. Nach dem ersten Rutsch wächst das Risiko, dass Anleger gleichzeitig zur Tür drängen.Die jüngsten Turbulenzen an den US-Aktienmärkten bestätigen aus Sicht von JPMorgan Chase & Co. eine Entwicklung, vor der die Bank bereits zuvor gewarnt hatte: eine "extreme Überfüllung" bei spekulativen Aktien, die 2025 stark gestiegen sind. In einer aktuellen Analyse stufen die Strategen mehrere Titel als besonders anfällig für eine abrupte Trendwende ein, sollte es zu einem größeren makroökonomischen Schock kommen. Konkret identifiziert die Bank sechs Aktien, die sie als spekulative Wachstumswerte einordnet: Broadcom, Advanced Micro Devices, …