Gold am Allzeithoch, Öl am Jahrestief, Bitcoin schwach - Marktüberblick im Livetrading

Das dritte Livetrading in dieser Woche fand diesmal nach dem Xetra-Handelsstart der "ehemaligen" XETRA-DAX-Hauptzeiten statt und zwar ab 9.30 Uhr. Dabei war die erste Bewegung im Leitindex bereits vollzogen, welche nach den stärkeren Abgaben des Vortages erst einmal wieder Stärke aufzeigte. Erste Bewegungen vom Morgen und damit die Volatilität zur Eröffnung konnte ich mit dem gleichen Setup einfangen, welches bereits in der Mittwoch-Session Anwendung fand. Gemeint ist das dynamische Erreichen eines neuen Hochs mit anschließendem Abverkauf. Genau dies brachte am Vormittag rund 25 Punkte und mit Bezug auf die Session am Mittwoch sogar einen Durchlauf durch die ganze Range des Vormittags. Genau dazu habe ich einige Screenshoots angefertigt, um Dir meine Denkweise vom Vortag mit dem Ergebnis der Marktbewegung noch einmal darzustellen.

Auf das gleiche Setup wartete ich heute auch. Erschwerend kam dabei die enge Range vom Morgen hinzu, welche den DAX ab 9.30 Uhr in einer rund 20 Punkten breiten Seitwärtszone hielt. Auf der Oberseite war und ist die 24.000 spannend, die vor dem Verfallstag am Freitag noch eine Rolle spielen dürfte. Kurse in der Nähe dieses Levels oder eine kurze Überschreitung sind für ein Short-Setup mit Ziel 20 bis 30 Punkte mein Favorit. Dazu kam es leider in der Webinar-Zeit nicht, doch erneut wenig später im Anschluss...

Apropos Verfallstag - der Wechsel auf die März-Futures bei den US-Indizes sollte bereits vollzogen worden sein. Am Mittwoch gab es ein dreifach so hohes Handelsvolumen dort, als im Dezember-Future. Hingegen ist das Volumen im DAX-Future noch immer im Dezember-Kontrakt am größten. Die Frage nach dem Hintergrund dieses Spagats beantwortete ich heute ausführlich mit 4 Gründen, die vor allem in der Settlement- und Marktteilnehmer-Struktur verankert sind.

Zudem blickten wir heute auf die Szenarien bei anderen Assetklassen. Der Goldpreis notiert vor seinem Allzeithoch und hat zwei aufstrebende Trendlinien. Erhält der Kurs hier eine Abweisung, sind diese Linien das nächste technische Ziel. Beim Bitcoin ist in diesem Jahr ein Minus in der Performancetabelle zu sehen. Hier kann aus dem Chartbild heraus noch kein Kaufsignal abgeleitet werden, doch wo dies aus meiner Sicht liegt, siehst Du ebenfalls im Video.

Gänzlich abgetaucht ist der Ölpreis und notiert am Jahrestief, was politische Hintergründe hat und aktuell nicht die Verfassung der Wirtschaft reflektiert. Auch hier würde ich ein Kaufsignal abwarten, was nach einer Stabilisierung erfolgen kann, anstatt einen Kontra-Trade einzugehen.

Für den weiteren Handelstag dürften die EZB-Zinssatzentscheidung mit anschließender Pressekonferenz und die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise maßgeblich sein. Nach 14.00 Uhr MEZ wird es also spannend und dann natürlich wieder zur Wall Street Eröffnung, die gestern alle positiven Impulse der Vorbörse abverkaufte und im Falle vom Nasdaq sogar im Minus schloss. Auch heute steht der Nasdaq am Morgen wieder deutlich im Plus - irrt sich die Vorbörse erneut oder wird auch hier die runde Marke zum Verfallstag wichtig? Beim Nasdaq die 25.000 und beim DAX die 24.000 sind also weiterhin Schlüsselmarken.

