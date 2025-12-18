Eine überraschend geringe Teuerung in den USA hat am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angeschoben. Der Aufschlag für den Leitindex Dax betrug am Ende ein Prozent auf 24.199,50 Zähler. Damit konnte der Index den Verlust vom Vortag mehr als aufholen. Der viel diskutierten Weihnachts- oder Jahresend-Rally erteilen allerdings immer mehr Marktteilnehmer eine Absage.In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
