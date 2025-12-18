PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schließlich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November derweil überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 9.837,77 Punkte. Die britische Notenbank senkte an diesem Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp. Der Schweizer SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136,08 Punkte./mis/men

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545