Der Indexanbieter MSCI überlegt gerade, wie mit Unternehmen umzugehen ist, die große Mengen Bitcoin in ihren Bilanzen halten. Die Konsequenzen könnten heftig sein. Zwischen 10 und 15 Milliarden US$ an erzwungenen Verkäufen stehen im Raum, falls die geplante Regeländerung tatsächlich kommt. Und das betrifft nicht nur Aktien wie MicroStrategy oder Coinbase. Auch Bitcoin selbst könnte unter Druck geraten. 50 Prozent Krypto und man fliegt raus? Der Vorschlag ...

