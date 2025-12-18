XRP verliert an Boden. Der Kurs der fünftgrößten Kryptowährung ist binnen einer Woche um mehr als -10% abgesackt und rutschte zeitweise unter die Marke von 1,80 US$. Jetzt warnt der bekannte Trader Peter Brandt vor einem möglichen weiteren Absturz bis auf 1 US$. Seine Begründung ist ein bekanntes Chartmuster. Doppeltop als Warnsignal Brandt hat auf dem Wochenchart von XRP ein Doppeltop identifiziert. Dieses Muster entsteht, wenn ein Kurs zweimal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de