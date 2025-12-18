XRP verliert an Boden. Der Kurs der fünftgrößten Kryptowährung ist binnen einer Woche um mehr als -10% abgesackt und rutschte zeitweise unter die Marke von 1,80 US$. Jetzt warnt der bekannte Trader Peter Brandt vor einem möglichen weiteren Absturz bis auf 1 US$. Seine Begründung ist ein bekanntes Chartmuster. Doppeltop als Warnsignal Brandt hat auf dem Wochenchart von XRP ein Doppeltop identifiziert. Dieses Muster entsteht, wenn ein Kurs zweimal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.