© Foto: Oliver Boehmer - Zoonar.com/Oliver Boehmer

In zwei Wochen steht der europäische Bondmarkt vor einem Umbruch: Die Reform des größten Pensionssystems der Region könnte massive Ausschläge bei Langfrist-Anleihen auslösen.Ein dramatischer Wandel im größten Pensionssystem Europas steht unmittelbar bevor - und dieser wird den gesamten Bondmarkt der Region auf den Kopf stellen. Ab dem 1. Januar 2026 beginnen die niederländischen Pensionsfonds, rund 550 Milliarden Euro an Vermögenswerten von langfristigen Anleihen abzuziehen und umzuschichten. Diese Reform, die auf die Anpassung an eine alternde Bevölkerung abzielt, wird nicht nur den niederländischen Markt beeinflussen, sondern hat auch weitreichende Folgen für die gesamte Eurozone und …