DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach EZB und US-Daten wieder über 24.000 Punkten

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 1 Prozent auf 24.200 Punkte. Die EZB hat wie erwartet das Leitzinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt. Daneben passte sie ihre Inflations- wie auch Wachstumsprognosen für die Eurozone für das kommende Jahr nach oben an. Das spricht zwar gegen Zinssenkungen, diese waren am Markt aber ohnehin nicht erwartet worden. Wichtiger war der zuversichtlichere Wachstumsblick.

Stützend wirkten auch überraschend günstige Verbraucherpreise aus den USA. Diese stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent und im Kern um 2,6 Prozent und blieben damit weit unter der Erwartung von 3,1 bzw 3,0 Prozent. Dies eröffnet der US-Notenbank mehr Freiraum für eine lockere Geldpolitik.

Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Im Fokus standen Rheinmetall mit dem näher rückenden Verkauf des Autozuliefergeschäfts. "Diese Zweiteilung in Rüstung und Auto hat der Markt nie gemocht, das war wie ein Basket aus zwei Unternehmen", sagte ein Händler. Wegen der Krise der Auto-Industrie und mit Gewinnmargen auf einem 10-Jahrestief sei allerdings auch kein guter Verkaufspreis zu erwarten, hieß es im Handel. Rheinmetall gewannen 1,5 Prozent.

Automobilaktien wurden weiter gemieden. Zwar ist das Verbrenner-Aus 2035 in der EU erst einmal vom Tisch, die neuen Regelungen treffen aber teilweise auf heftige Kritik. Die Automobilkonzerne warnen, dass aufgrund von nachhaltigen Produktionsvorgaben höhere Fahrzeugpreise möglich seien. VW verloren 0,2 Prozent, BMW 0,5 Prozent und Mercedes-Benz 0,7 Prozent.

Siemens Energy kamen auf ein Kursplus von 3,5 Prozent und waren damit Kursgewinner im DAX. Die Aktie, die als KI-Ausstatter gehandelt wird, stand zuletzt wegen der Korrektur im KI-Sektor unter Druck. Die schwer in Schlagseite geratene Oracle-Aktie erholte sich kräftig an Wall Street und stützte den Sektor. Deutsche Bank kamen auf ein Plus von 3,2 Prozent.

Bei der Parfümeriekette Douglas ging es um 3,9 Prozent abwärts. Hier kamen Jahresbericht und Ausblick schlecht an. Douglas erwartet ein verlangsamtes Marktwachstum und sprach von einer "erhöhten Preissensibilität" der Konsumenten.

Bewegungen wurden auch durch Umstufungen verursacht. So sprangen Rational um 5,2 Prozent nach vorn. Sie wurden von der UBS auf "Kaufen" hochgestuft.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.199,50 +1,0% +20,3% DAX-Future 24.218,00 +1,4% +17,1% XDAX 24.217,47 +1,4% +20,6% MDAX 30.281,18 +1,4% +16,7% TecDAX 3.557,82 +0,9% +3,2% SDAX 16.775,15 +0,9% +21,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,56 +12 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 28 11 1 3.508,5 51,5 3.316,5 52,2 MDAX 41 9 0 656,2 29,8 587,7 26,6 TecDAX 21 9 0 868,9 19,2 843,1 19,3 SDAX 46 21 3 93,5 7,6 102,7 9,2 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

December 18, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)

