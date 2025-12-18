Unter der Leitung Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum und der Aufsicht des Dubai Sports Council

- Der Gipfel steht unter dem Motto "Die Welt durch Sport vereinen" und steht im Einklang mit den Zielen des Dubai Sports Sector Strategic Plan 2033

- Ein umfassendes Programm befasst sich mit der Zukunft des Sports, der Entwicklung des Sektors und vielem mehr

Der Dubai Sports Council hat die Einführung des World Sports Summit (WSS) angekündigt, der unter der Leitung Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister, Verteidigungsminister und Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, stattfinden wird. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 30. Dezember 2025 in Madinat Jumeirah in Dubai unter dem Motto "Uniting the World Through Sports" (Die Welt durch Sport vereinen) statt.

Der Gipfel wird die größte globale Zusammenkunft dieser Art sein und eine hochkarätige Gruppe von Entscheidungsträgern aus dem Sportbereich, Experten, Weltstars, Vertretern internationaler Sportverbände und -organisationen, Investoren und Innovatoren auf einer gemeinsamen Plattform zusammenbringen, um Visionen, Dialoge und Erkenntnisse über die Zukunft des Sports auf globaler Ebene auszutauschen.

An dem Gipfel werden mehr als 70 Redner teilnehmen, darunter namhafte Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, Stars und Legenden, die während ihrer sportlichen und humanitären Laufbahn bedeutende Spuren in diesem Bereich hinterlassen haben. Damit positioniert sich der Gipfel als globale Plattform für Fachwissen, Exzellenz und inspirierende Erfahrungen.

Zu den Rednern zählen prominente Persönlichkeiten wie Seine Hoheit Scheich Nasser bin Hamad Al Khalifa, Seine Exzellenz Dr. Ahmed Belhoul Al Falasi, Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo Nazario, Paolo Maldini, Khabib Nurmagomedov, Manny Pacquiao, Reggie Bush, Ons Jabeur und Nick Santonastasso sowie weitere prominente Sportler aus aller Welt.

Während der Pressekonferenz zur Vorstellung des Gipfels betonte S.E. Khalfan Belhoul, stellvertretender Vorsitzender des Dubai Sports Council, dass die Ausrichtung des WSS im Einklang mit der langfristigen Vision Dubais steht, seine Position als globaler Knotenpunkt für Führung und Innovation im Sportsektor zu festigen. Er wies darauf hin, dass Sport heute ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum und ein Schlüsselelement für die Verbesserung der Lebensqualität und den Aufbau gesünderer, kohärenterer Gemeinschaften ist.

S.E. Belhoul fügte hinzu, dass die Ausrichtung der ersten Ausgabe des Gipfels durch Dubai im Einklang mit dem Strategischen Plan 2033 für den Sportsektor in Dubai steht, der unter der Aufsicht Seiner Hoheit Scheich Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der VAE und Vorsitzender des Dubai Sports Council, steht. Der Plan zielt darauf ab, Dubais globale Führungsrolle zu stärken und die Stadt unter den weltweit führenden Städten zu positionieren, wenn es darum geht, Sporttalente anzuziehen und große internationale Sportveranstaltungen auszurichten, während gleichzeitig alle Elemente des Sportsektors unterstützt werden.

Saeed Hareb, Generalsekretär des Dubai Sports Council, merkte an, dass die Ausrichtung des WSS Dubais Weg der institutionellen Exzellenz bei der Entwicklung des Sportsektors fortsetzt. S.E. Hareb sagte: "Dubais weltweiter Ruf im Sportbereich wurde durch jahrelange internationale Partnerschaften, Investitionen in die Infrastruktur, die Entwicklung von Humanressourcen und Kreativität bei der professionellen Organisation globaler Veranstaltungen aufgebaut. Diese natürliche Entwicklung hat zur Gründung des World Sports Summit geführt, der nicht als isolierte Veranstaltung, sondern als Plattform dient, die Dubai vom Gastgeber von Veranstaltungen zum führenden globalen Sportdialog macht."

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award

Im Rahmen des Gipfels findet auch die 13. Ausgabe des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award statt, der unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum steht. Der 2008 ins Leben gerufene und früher als Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award for Sports Creativity bekannte Preis wurde neu gestaltet und spiegelt Dubais Vision wider, das Konzept der sportlichen Exzellenz auf weltweit einflussreiche Persönlichkeiten, Institutionen und Initiativen auszuweiten und die menschliche und entwicklungsfördernde Rolle des Sports zu fördern.

Strategische Themen und umfassendes Programm

Auf dem Gipfel werden in mehr als 20 Keynote-Sessions der aktuelle Stand des Sportsektors und seine zukünftigen Herausforderungen beleuchtet. Zu den Themen gehören die sich wandelnde Rolle von Sportikonen, die sich von Spielern auf dem Feld zu einflussreichen Persönlichkeiten der Gesellschaft entwickeln, der transformative Einfluss von Technologie und KI auf das globale Sportsystem sowie die Rolle des Sports in der Diplomatie, der Regierungsführung und der Politikgestaltung.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Einbindung jüngerer Generationen, mit Diskussionen über die Stärkung des Fanengagements durch sich wandelnde digitale Präferenzen, die Rolle digitaler Inhalte beim Aufbau nachhaltiger Beziehungen zum Sportpublikum und die Nutzung globaler Veranstaltungen wie dem Gipfel, um ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen, das die Infrastrukturentwicklung, die Förderung von Talenten sowie wirtschaftliche und soziale Erträge vorantreibt.

Essa Sharif Al Marzouqi, Präsident des World Sports Summit, hob das innovative Konzept des Gipfels hervor, das ein integriertes Erlebnis bietet, das über traditionelle Konferenzen hinausgeht und den Dialog, den Austausch und den Aufbau von Partnerschaften fördert. Al Marzouqi merkte an, dass die behandelten Themen die Zukunft des Sports, Leistungssteigerung, inspirierende Geschichten von Sportlern, die Rolle von Innovation und Technologie bei der Transformation des Sektors, Investitionstrends, die Stärkung von Frauen im Sport, kulturelle Auswirkungen sowie regionale und internationale sportliche Spitzenleistungen umfassen werden.

Der Gipfel wird ein breites Spektrum an Sportarten abdecken und damit die Vielfalt der globalen Sportlandschaft widerspiegeln, von den großen Sportarten bis hin zu modernen Sportarten, die Innovation und zeitgenössische Lebensstile einbeziehen.

Der World Sports Summit unterstreicht die Rolle Dubais als globaler Knotenpunkt für die Vernetzung des internationalen Sport-Ökosystems und bietet gleichzeitig eine einheitliche Plattform für den Austausch von Ideen und die Gestaltung der Zukunft. Er verkörpert das Thema der Veranstaltung: "Die Welt durch Sport vereinen".

