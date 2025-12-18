Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 18-Dec-2025 / 17:01 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 18 December 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 18 December 2025 Number of ordinary shares purchased: 56,850 Highest price paid per share: 123.60p Lowest price paid per share: 119.00p 121.3733p Volume weighted average price paid per share:
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 2,174,716 of its Ordinary Shares in treasury and has 302,566,860 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 302,566,860 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 121.3733p 56,850
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 634 120.00 08:48:46 00366423358TRLO1 XLON 648 120.00 08:48:46 00366423359TRLO1 XLON 353 119.80 08:48:47 00366423371TRLO1 XLON 296 119.80 08:48:47 00366423372TRLO1 XLON 353 119.80 08:48:47 00366423373TRLO1 XLON 21 119.80 09:05:28 00366435120TRLO1 XLON 400 119.80 09:05:47 00366435338TRLO1 XLON 100 119.80 09:06:26 00366435763TRLO1 XLON 38 120.00 09:07:01 00366436151TRLO1 XLON 300 120.00 09:07:01 00366436152TRLO1 XLON 523 120.80 09:25:28 00366450043TRLO1 XLON 659 120.20 09:25:28 00366450044TRLO1 XLON 12 120.60 09:36:01 00366458539TRLO1 XLON 200 120.60 09:36:01 00366458540TRLO1 XLON 680 120.20 09:38:14 00366460455TRLO1 XLON 166 120.80 09:41:40 00366463862TRLO1 XLON 200 120.80 09:46:18 00366469498TRLO1 XLON 200 120.40 10:11:44 00366485837TRLO1 XLON 498 120.40 10:11:44 00366485838TRLO1 XLON 651 120.00 10:28:38 00366486655TRLO1 XLON 208 120.40 10:28:38 00366486656TRLO1 XLON 32 120.40 10:28:38 00366486657TRLO1 XLON 651 120.00 10:28:43 00366486660TRLO1 XLON 141 120.40 10:46:29 00366487304TRLO1 XLON 85 120.40 10:46:29 00366487305TRLO1 XLON 200 120.40 10:46:29 00366487306TRLO1 XLON 100 120.40 10:47:01 00366487310TRLO1 XLON 57 120.40 10:47:15 00366487317TRLO1 XLON 100 120.40 10:47:28 00366487329TRLO1 XLON 674 120.00 10:47:29 00366487330TRLO1 XLON 45 120.00 10:59:46 00366487708TRLO1 XLON 119 119.80 11:06:03 00366487925TRLO1 XLON 376 119.80 11:06:03 00366487926TRLO1 XLON 115 119.80 11:06:03 00366487927TRLO1 XLON 139 119.60 11:09:25 00366488099TRLO1 XLON 544 119.60 11:09:25 00366488100TRLO1 XLON 696 119.40 12:03:33 00366489772TRLO1 XLON 669 119.00 12:03:34 00366489778TRLO1 XLON 635 119.00 12:05:00 00366489945TRLO1 XLON 634 119.00 12:05:00 00366489946TRLO1 XLON 624 119.60 12:06:57 00366490088TRLO1 XLON 662 119.20 12:13:21 00366490376TRLO1 XLON 600 119.20 12:19:03 00366490790TRLO1 XLON 168 119.20 12:19:03 00366490791TRLO1 XLON 305 119.40 12:20:29 00366490836TRLO1 XLON 19 119.40 12:20:29 00366490837TRLO1 XLON 300 119.40 12:20:29 00366490838TRLO1 XLON 679 119.20 12:20:29 00366490839TRLO1 XLON 31 119.40 12:20:32 00366490840TRLO1 XLON 136 119.40 12:20:38 00366490841TRLO1 XLON 181 119.40 12:20:38 00366490842TRLO1 XLON 253 119.40 12:20:44 00366490872TRLO1 XLON 172 119.40 12:20:44 00366490873TRLO1 XLON 200 119.40 12:21:11 00366490894TRLO1 XLON 188 119.40 12:21:11 00366490895TRLO1 XLON 58 119.40 12:22:23 00366490916TRLO1 XLON 177 119.40 12:22:23 00366490917TRLO1 XLON 67 119.40 12:22:32 00366490919TRLO1 XLON 173 119.40 12:22:32 00366490920TRLO1 XLON 173 119.40 12:22:32 00366490921TRLO1 XLON 641 119.20 12:22:32 00366490922TRLO1 XLON 8 119.60 12:40:24 00366491248TRLO1 XLON 200 119.60 12:40:59 00366491258TRLO1 XLON 1 119.60 13:08:52 00366491872TRLO1 XLON 623 120.00 13:27:53 00366492415TRLO1 XLON 369 120.00 13:27:53 00366492416TRLO1 XLON 672 119.60 13:30:01 00366492521TRLO1 XLON 1 119.60 13:30:01 00366492522TRLO1 XLON 1048 120.40 13:32:00 00366492729TRLO1 XLON 300 120.40 13:32:00 00366492730TRLO1 XLON 200 120.40 13:32:48 00366492755TRLO1 XLON 1 120.40 13:43:59 00366493171TRLO1 XLON 66 120.80 13:44:18 00366493182TRLO1 XLON 658 120.60 13:49:00 00366493356TRLO1 XLON 655 120.40 13:50:22 00366493391TRLO1 XLON 656 120.40 13:50:22 00366493392TRLO1 XLON 168 120.80 13:59:25 00366493688TRLO1 XLON 616 120.80 13:59:25 00366493689TRLO1 XLON 104 120.80 13:59:25 00366493690TRLO1 XLON 369 120.80 13:59:25 00366493691TRLO1 XLON 1 120.20 14:13:51 00366494130TRLO1 XLON 112 121.00 14:20:44 00366494384TRLO1 XLON 120 121.00 14:20:44 00366494385TRLO1 XLON 104 121.20 14:30:00 00366494607TRLO1 XLON 1392 121.80 14:31:14 00366494875TRLO1 XLON 1350 122.00 14:32:19 00366495008TRLO1 XLON 1139 122.40 14:32:19 00366495009TRLO1 XLON 100 122.60 14:32:19 00366495010TRLO1 XLON 1285 122.60 14:32:19 00366495011TRLO1 XLON 52 122.60 14:32:45 00366495045TRLO1 XLON 347 122.60 14:32:45 00366495046TRLO1 XLON 675 122.20 14:32:45 00366495047TRLO1 XLON 677 122.20 14:39:07 00366495627TRLO1 XLON 288 122.80 14:41:14 00366495767TRLO1 XLON 609 122.80 14:41:14 00366495768TRLO1 XLON 1383 122.20 14:41:21 00366495773TRLO1 XLON 500 122.20 14:41:28 00366495787TRLO1 XLON 388 122.20 14:41:28 00366495788TRLO1 XLON 611 122.80 14:53:14 00366496368TRLO1 XLON 1274 122.20 14:53:18 00366496370TRLO1 XLON 231 122.60 14:53:18 00366496371TRLO1 XLON 31 122.80 14:53:18 00366496372TRLO1 XLON 1154 122.80 14:53:18 00366496373TRLO1 XLON 610 122.80 14:53:19 00366496374TRLO1 XLON 173 122.80 14:53:22 00366496375TRLO1 XLON 672 122.00 15:04:21 00366497459TRLO1 XLON 319 122.40 15:04:23 00366497486TRLO1 XLON 34 122.40 15:04:23 00366497487TRLO1 XLON 1 122.00 15:10:41 00366498304TRLO1 XLON 658 122.00 15:15:12 00366498592TRLO1 XLON 659 122.00 15:15:12 00366498593TRLO1 XLON 658 122.20 15:32:02 00366499228TRLO1 XLON 16 122.20 15:39:56 00366499656TRLO1 XLON 1 122.20 15:39:57 00366499657TRLO1 XLON 553 122.20 15:40:15 00366499664TRLO1 XLON 41 122.20 15:40:15 00366499665TRLO1 XLON 3 122.20 15:41:05 00366499748TRLO1 XLON 1 122.20 15:41:25 00366499774TRLO1 XLON 1 122.20 15:48:16 00366500108TRLO1 XLON 42 122.20 15:48:16 00366500109TRLO1 XLON 193 122.80 15:48:16 00366500110TRLO1 XLON 77 122.40 15:48:17 00366500112TRLO1 XLON 6 122.40 15:48:57 00366500142TRLO1 XLON 1 122.40 15:49:19 00366500152TRLO1 XLON 5 122.40 15:53:05 00366500446TRLO1 XLON 11 122.40 15:53:10 00366500448TRLO1 XLON 1 122.40 15:53:29 00366500476TRLO1 XLON 51 122.40 15:54:28 00366500540TRLO1 XLON 4 122.40 15:54:29 00366500541TRLO1 XLON 58 122.40 15:54:32 00366500544TRLO1 XLON 4 122.40 15:54:34 00366500545TRLO1 XLON 1 122.40 15:54:35 00366500547TRLO1 XLON 7 122.40 15:55:35 00366500594TRLO1 XLON 762 123.20 16:00:14 00366500989TRLO1 XLON 456 123.20 16:00:14 00366500990TRLO1 XLON 1298 123.00 16:00:14 00366500992TRLO1 XLON 35 122.80 16:00:16 00366500998TRLO1 XLON 6 122.80 16:00:21 00366501008TRLO1 XLON 1279 122.80 16:01:07 00366501064TRLO1 XLON 1309 122.60 16:01:07 00366501065TRLO1 XLON 236 123.00 16:01:13 00366501076TRLO1 XLON 18 123.00 16:01:15 00366501082TRLO1 XLON 1 123.00 16:01:22 00366501085TRLO1 XLON 56 123.00 16:01:26 00366501088TRLO1 XLON 4 123.00 16:02:20 00366501118TRLO1 XLON 38 123.00 16:02:56 00366501146TRLO1 XLON 628 123.00 16:02:56 00366501147TRLO1 XLON 48 123.00 16:02:56 00366501148TRLO1 XLON 450 123.00 16:02:57 00366501157TRLO1 XLON 1 123.00 16:02:58 00366501159TRLO1 XLON 34 123.00 16:03:06 00366501162TRLO1 XLON 53 123.00 16:03:07 00366501163TRLO1 XLON 49 123.00 16:03:12 00366501166TRLO1 XLON 183 123.00 16:07:05 00366501405TRLO1 XLON 23 123.00 16:07:05 00366501406TRLO1 XLON 51 123.00 16:07:07 00366501409TRLO1 XLON 4 123.00 16:07:16 00366501458TRLO1 XLON 237 123.00 16:07:16 00366501459TRLO1 XLON 88 123.00 16:07:16 00366501460TRLO1 XLON 49 123.00 16:07:16 00366501461TRLO1 XLON 206 123.00 16:07:16 00366501462TRLO1 XLON 25 122.80 16:17:26 00366502436TRLO1 XLON 7 122.80 16:17:30 00366502440TRLO1 XLON 163 123.40 16:17:34 00366502450TRLO1 XLON 570 123.40 16:17:34 00366502451TRLO1 XLON 91 123.40 16:17:34 00366502452TRLO1 XLON 21 123.20 16:17:35 00366502454TRLO1 XLON 71 123.20 16:17:37 00366502458TRLO1 XLON 58 123.20 16:17:39 00366502462TRLO1 XLON 4 123.20 16:17:42 00366502476TRLO1 XLON 29 123.20 16:17:54 00366502495TRLO1 XLON 2 123.20 16:18:05 00366502506TRLO1 XLON 1202 123.20 16:18:05 00366502507TRLO1 XLON 150 123.20 16:18:05 00366502508TRLO1 XLON 328 123.60 16:18:07 00366502512TRLO1 XLON 160 123.20 16:18:08 00366502513TRLO1 XLON 61 123.20 16:18:11 00366502515TRLO1 XLON 181 123.20 16:18:16 00366502524TRLO1 XLON 13 123.20 16:18:20 00366502527TRLO1 XLON 1 123.20 16:18:40 00366502566TRLO1 XLON 25 123.20 16:18:43 00366502575TRLO1 XLON 849 123.20 16:18:43 00366502576TRLO1 XLON 160 123.20 16:18:43 00366502577TRLO1 XLON 242 123.20 16:18:43 00366502578TRLO1 XLON 49 123.20 16:18:48 00366502589TRLO1 XLON 17 123.20 16:18:51 00366502597TRLO1 XLON 1 123.20 16:18:55 00366502604TRLO1 XLON 381 123.20 16:19:43 00366502750TRLO1 XLON 29 123.20 16:19:43 00366502751TRLO1 XLON
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
