Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Übernahme von Weltraum-Technologie ins Portfolio?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE
Tradegate
18.12.25 | 20:14
217,00 Euro
+12,89 % +24,78
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
216,80217,1020:15
216,80217,1020:15
Dow Jones News
18.12.2025 19:09 Uhr
380 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Preisdaten und Micron-Ausblick beflügeln Wall Street

DJ MÄRKTE USA/Preisdaten und Micron-Ausblick beflügeln Wall Street

DOW JONES--Angeführt von einer Erholung des Technologiesektors endet am Donnerstag eine viertägige Durststrecke an der Wall Street, nachdem sich der Preisauftrieb in den USA im November überraschend abgeschwächt hat. Gegen Mittag (Ortszeit New York) tendiert der Dow-Jones-Index kaum verändert bei 47.863 Punkten, wobei Kursverluste bei Unitedhealth und IBM den Index bremsen. Der S&P-500 steigt um 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,2 Prozent. Gestützt wird die Stimmung vor allem unter Technologiewerten durch Micron Technology. Der Halbleiterkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal klar besser als prognostiziert ab und lieferte einen starken Ausblick. Der Kurs springt um rund 12 Prozent nach oben.

Mit den starken Geschäftszahlen werden Sorgen über ungerechtfertigt hohe Sektorbewertungen etwas gemildert, denn der Geschäftsausweis wird als Beleg für eine intakte KI-Nachfrage interpretiert. "Die Geschäftszahlen bestätigen, dass sich die Erholung des Speicherzyklus durchsetzt - gestützt durch ein knappes Angebot und steigende Preise", interpretiert Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya den Zahlenausweis.

Derweil lindern die Verbraucherpreise aus dem November Inflationssorgen und geben der Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen neue Nahrung. Die Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um 3,1 Prozent vorhergesagt hatten. Im September war eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent verzeichnet worden. Für Oktober waren wegen der Haushaltssperre in den USA keine Daten veröffentlicht worden. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche etwas stärker als angenommen. Der ebenfalls stark beachtete Philadelphia-Fed-Index fiel im Dezember wider Erwarten tiefer in negatives Terrain.

Am Rentenmarkt fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nach den Preisdaten um 3 Basispunkte auf 4,12 Prozent.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar-Index von anfänglichen Verlusten und steigt um 0,1 Prozent. Mehr Bewegung zeigt das britische Pfund, das vor allem zum Euro anzieht. Die Bank of England hat die Zinsen wie allgemein erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, allerdings in einer knappen Abstimmung. Mit 5 zu 4 Stimmen wurde eine Senkung beschlossen. Marktteilnehmer hatten angesichts der zuletzt niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten mit einem Abstimmungsergebnis von 6 zu 3 gerechnet. Das Abstimmungsergebnis befeuert die Spekulation, dass weitere Zinssenkungen unwahrscheinlich sind.

Der Goldpreis profitiert nicht von den sinkenden Marktzinsen. Marktbeobachter sehen darin jedoch nur eine Momentaufnahme. "Wir erwarten, dass der Goldpreis im Jahr 2026 neue Rekordhochs erreichen wird", so die ING-Analysten. Am Ölmarkt tendieren die Preise fester. Angesichts des andauernden Überangebots dürften die Preise übergeordnet weiter unter Druck geraten, urteilt Analyst Norbert Rücker von Julius Bär. Angebotsrisiken, die sich aus dem zunehmenden Druck der USA auf Venezuela ergäben, seien wahrscheinlich nicht wesentlich, meint er.

Gestützt von Micron erholen sich Aktien von Technologieunternehmen nach einem starken Ausverkauf am Vortag leicht. Oracle klettern um 0,8 Prozent nach ihrem Sechsmonatstief. Broadcom legen um 0,2 Prozent zu. Auch Nvidia, AMD und CoreWeave legen um bis zu 3,5 Prozent zu.

Die Aktien von Lululemon Athletica klettern um 5,8 Prozent, nachdem das Wall Street Journal enthüllt hat, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine Beteiligung von 1 Milliarde US-Dollar an dem Einzelhändler aufgebaut hat. Die Position von Elliott entspricht rund 4 Prozent des Aktienkapitals des angeschlagenen Sportbekleidungshändlers.

Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump, Trump Media & Technology Group, geht mit dem Fusionsenergieunternehmen TAE Technologies zusammen. Vereinbart wurde dazu ein Aktientausch im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Trump Media & Technology bringt seinen Zugang zu Kapital in das fusionierte Unternehmen ein, während die Fusionstechnologie von TAE dazu genutzt werden soll, die boomende KI-Branche weiter mit Energie zu versorgen. Die Trump-Aktie haussiert um 34 Prozent.

Insmed brechen um 15,6 Prozent ein, das Pharma-Unternehmen steigt bei der Entwicklung eines Medikaments nach enttäuschenden Studienergebnissen aus. Rivian Automotive steigen nach einer Hochstufung durch Baird um 6,5 Prozent. PayPal geben um 2 Prozent nach, belastet durch eine Abstufung durch Morgan Stanley. Nach guten Geschäftszahlen, aber einem schwachen Margenausblick fallen CarMax um 2 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          47.863,12    -0,0%   -22,85     +12,6% 
S&P-500         6.760,54    +0,6%   39,11     +14,3% 
NASDAQ Comp       22.961,79    +1,2%   268,47     +17,5% 
NASDAQ 100       24.960,66    +1,3%   313,06     +17,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1721    -0,2%   1,1740     1,1750  +13,4% 
EUR/JPY          182,39    -0,2%   182,72     182,64  +12,2% 
EUR/CHF          0,9313    -0,3%   0,9337     0,9338  -0,5% 
EUR/GBP          0,8763    -0,1%   0,8776     0,8773  +6,1% 
USD/JPY          155,61    -0,0%   155,61     155,44  -1,1% 
GBP/USD          1,3376    -0,0%   1,3378     1,3394  +6,9% 
USD/CNY          7,0567    -0,1%   7,0620     7,0617  -2,0% 
USD/CNH          7,0339    -0,1%   7,0395     7,0373  -4,0% 
AUS/USD          0,6607    +0,0%   0,6605     0,6610  +6,7% 
Bitcoin/USD       85.454,45    -1,0% 86.291,80   86.748,90  -8,9% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          56,47    55,94   +0,9%      0,53  -23,2% 
Brent/ICE          60,08    59,68   +0,7%      0,40  -20,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.326,24   4.341,05   -0,3%     -14,81  +65,4% 
Silber           64,94    66,23   -1,9%     -1,29 +129,4% 
Platin          1.629,55   1.624,30   +0,3%      5,25  +85,4% 
Kupfer            5,39     5,36   +0,4%      0,02  +31,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 12:36 ET (17:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.