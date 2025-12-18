Deutschland gehört laut einer neuen Studie zu den Patent-Spitzenreitern im globalen Wettlauf um Quantentechnologien. Gleichzeitig warnt eine Analyse: Europa führt zwar bei Gründungen, kämpft aber mit Finanzierung und Skalierung seiner Start-ups. Deutschland und Europa spielen im Wettlauf um Quantentechnologien eine bedeutende Rolle: Laut einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.