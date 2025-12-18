© Foto: ChatGPT

US-Verbraucher protestieren gegen die Preise für Rindfleisch, die wegen Handelskrieg und Zöllen von einem Rekord zum nächsten klettern. Jetzt wenden sich auch die Landwirte von Präsident Trump ab.Die US-Rindfleischpreise haben im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht - doch die Rinderzüchter, die von diesen Rekordpreisen profitieren, sind alles andere als glücklich. Denn während der Zorn in der Bevölkerung ihnen gegenüber wächst, hat sich nun auch noch die US-Regierung gegen sie gewandt und baut die Einfuhren von südamerikanischem Rind deutlich aus. Viele Farmer fühlen sich von Donald Trump, den sie bislang mit überwältigender Mehrheit unterstützt haben, verraten. Im Oktober erklärte Trump …