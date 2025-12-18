© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireEin kleiner ETF zieht dank SpaceX-Hype Millionen an und zeigt, wie Anleger auf Elon Musks bevorstehenden Börsengang setzen - Chancen und Risiken inklusive.Der bevorstehende Börsengang von SpaceX hat einen bislang wenig beachteten Exchange Traded Fund ins Rampenlicht gerückt. Der ERShares Private-Public Crossover ETF, kurz XOVR, verzeichnete seit Anfang Dezember erhebliche Zuflüsse, die das Interesse an SpaceX widerspiegeln. Das Handelsvolumen stieg in diesem Zeitraum auf Rekordwerte, was die hohe Aktivität der Anleger an der Börse verdeutlicht - am 17. Dezember wurden über vier Millionen Anteile gehandelt, verglichen mit knapp 142.000 am 01. Dezember. Spekulativer Run auf Elon Musks …Den vollständigen Artikel lesen
