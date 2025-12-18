BÖRSE HEUTE: NASDAQ steigt nach US-Inflationsdaten - Märkte blicken auf BoJ-Entscheidung

Börse aktuell: Positive Stimmung an den Aktienmärkten (18.12.2025)

Die internationalen Finanzmärkte zeigten sich am Donnerstag deutlich fester. Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexzahlen (VPI) legten die wichtigsten Aktienindizes kräftig zu. Gleichzeitig standen Kryptowährungen und Erdgas unter Druck, während Gold überwiegend seitwärts tendierte.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Marktupdates notiert der NASDAQ (US100) rund 2,7 - im Plus. Am Devisenmarkt gehört der australische Dollar zu den stärksten Währungen, während der Euro und der japanische Yen deutliche Schwäche zeigen.

US-Inflationsdaten stützen Börse heute

Die positive Entwicklung an der Börse heute ist vor allem auf die niedriger als erwarteten US-Inflationsdaten für November zurückzuführen:

Verbraucherpreisindex (VPI): +2,7 - YoY

Kern-VPI: +2,6 - YoY

