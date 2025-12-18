© Foto: picture alliance / zz/STRF/STAR MAX/IPx

Der Meme-Wert GameStop hat trotz der in den vergangenen Tagen anhaltenden Gesamtmarktschwäche ein Kaufsignal geliefert. Zeit für eine Risikoposition? GameStop-Aktie trotzt Gesamtmarktverlusten In den vergangenen Tagen haben Anlegerinnen und Anleger von Technologiewerten und Kryptowährungen empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Der Nasdaq 100 hat ausgehend von seinem letzten Verlaufshoch zwischenzeitlich 1.000 Punkte (rund 4 Prozent) an Wert eingebüßt. Beim Bitcoin stehen nach nur wenigen Wochen Abwärtstrend sogar Abgaben von 30 Prozent zu Buche. Umso bemerkenswerter ist die relative Stärke der GameStop-Aktie, die sich ausgehend von ihrem Jahreshoch um rund 14 Prozent erholen konnte. …