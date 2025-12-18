DOW JONES--Kering verstärkt sich mit einem schrittweisen Zukauf in Italien. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, übernimmt er zunächst 20 Prozent an dem Schmuckhersteller Raselli Franco. Die vollständige Übernahme soll bis 2032 erfolgen. Für die erste Tranche zahlt der Mutterkonzern von Gucci and Balenciaga 115 Millionen Euro.

